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Посол Британії про літаки для України: ми не можемо бути завжди першими

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П'ятниця 14 квітня 2023 23:10
Посол Британії про літаки для України: ми не можемо бути завжди першими Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Британія не буде першою країною, яка надасть Україні винищувачі західного зразка. Уряд вважає передачу літаків "довгостроковою перспективою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс в ефірі телемарафону.

"Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість і ми вважаємо, що можемо змінити ситуацію, ми це робимо", - сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що саме тому Британія була у танковій та протиповітряній коаліції.

"Ми часто були першими, хто надавав допомогу. Але з точки зору винищувачів, ми вважаємо, що це довгострокова перспектива", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому, в майбутньому постачання літаків все ж не варто виключати.

До того ж раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

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