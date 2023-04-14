Посол Британії про літаки для України: ми не можемо бути завжди першими
Британія не буде першою країною, яка надасть Україні винищувачі західного зразка. Уряд вважає передачу літаків "довгостроковою перспективою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс в ефірі телемарафону.
"Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість і ми вважаємо, що можемо змінити ситуацію, ми це робимо", - сказала Сіммонс.
Вона наголосила, що саме тому Британія була у танковій та протиповітряній коаліції.
"Ми часто були першими, хто надавав допомогу. Але з точки зору винищувачів, ми вважаємо, що це довгострокова перспектива", - зазначила посол.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія не надсилатиме винищувачі в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому, в майбутньому постачання літаків все ж не варто виключати.
До того ж раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.
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