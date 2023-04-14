Посол Британії про літаки для України: ми не можемо бути завжди першими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс в ефірі телемарафону.

"Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість і ми вважаємо, що можемо змінити ситуацію, ми це робимо", - сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що саме тому Британія була у танковій та протиповітряній коаліції.

"Ми часто були першими, хто надавав допомогу. Але з точки зору винищувачів, ми вважаємо, що це довгострокова перспектива", - зазначила посол.