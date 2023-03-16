Остін про двопартійну підтримку України в Конгресі: Очікую, що бачитимемо те саме і в майбутньому

"Я очікую, що ми бачитимемо те саме і в майбутньому", - сказав посадовець.

Остін зазначив, що висловлювання високопоставлених законодавців у Конгресі вселяють упевненість у тому, що підтримка триватиме.

"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для всього світу", - підкреслив міністр оборони.

За його словами, це стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах. Адже одна країна не може силою змінювати кордони своїх сусідів.