Остин о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе: Ожидаю, что будем видеть то же и в будущем

"Я ожидаю, что мы будем видеть то же и в будущем", - сказал чиновник.

Остин отметил, что высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе вселяют уверенность в том, что поддержка будет продолжена.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для всего мира", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это касается международного порядка, основанного на правилах. Ведь одна страна не может силой изменять границы своих соседей.