ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оставшимся в Китае украинцам оказывается всесторонняя помощь, - посольство

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 10:41
Оставшимся в Китае украинцам оказывается всесторонняя помощь, - посольство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украины получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР

Посольство Украины в Китае оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые были включены в эвакуационные списки в связи со вспышкой коронавируса, но которые не смогли вылететь. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Также сообщается, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания

"По состоянию на 24.02.2020 г., большинство граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй и сообщили посольству о согласии быть эвакуированными, были эвакуированы в Украину. Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля с.г., в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Университетскую больницу в Кракове (Польша) госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус.

Также сообщалось, что Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей.

В Польше госпитализировали больного с подозрением на коронавирус Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса
Новости Украины вирусукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь