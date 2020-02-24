ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 10:41
Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

України отримують необхідну допомогу від посольства України в КНР

Посольство України в Китаї надає всебічну допомогу українцям, які були включені в евакуаційні списки у зв'язку зі спалахом коронавірусу, але які не змогли вилетіти. Про це повідомляє прес-служба посольства.

Також повідомляється, що громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від посольства України в КНР, а також, на прохання посольства, від компетентних урядових установ і організацій КНР за місцем їх проживання

"Станом на 24.02.2020 р., більшість громадян України, які перебувають у провінції Хубей і повідомили посольству про згоду бути евакуйованими, були евакуйовані в Україну. Посольство надає всебічну допомогу громадянам України, які були включені в евакуаційні списки, але які не змогли вилетіти на батьківщину в ніч на 20 лютого ц. р., у тому числі, з поселенням, харчуванням, вирішенням побутових потреб та ін.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Університетську лікарню в Кракові (Польща) госпіталізований пацієнт з підозрою на коронавірус.

Також повідомлялося, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху нового коронавірусу і ще двох смертей.

У Польщі госпіталізували хворого з підозрою на коронавірус Китай заявив про наявність вакцини проти коронавірусу
Новини України вирусукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся