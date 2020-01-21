Остатки затонувшего "Титаника" получат международную защиту

Остатки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту от Британии и США для выдачи лицензий на разрешение на въезд на место катастрофы. Об этом сообщает BBC..

Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места, где погибли более 1500 человек. Подписанный Британией в 2003 году договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майк Помпео в конце 2019 года.

Добавим, катастрофа парохода "Титаник" - морская катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 км на юго-восток от канадского острова Ньюфаундленд.

Во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер с 2208 людьми на борту по касательной столкнулся с айсбергом и получил серьезные повреждения обшивки корпуса. Через три часа он полностью ушел под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек.

Ранее сообщалось, что копию судна "Титаник", затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году. Чтобы избежать повторения трагедии, на судне разместят необходимое количество спасательных лодок, а также обеспечат "Титаник II" современными системами навигации и радарами.

Напомним, в 2013 году австралийский миллиардер Клайв Палмер обнародовал чертежи океанского лайнера, который должен был стать точной копией "Титаника". Предполагалось, что свой первый круиз "Титаник II" совершит в 2016 году.