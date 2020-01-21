Залишки затонулого "Титаніка" отримають міжнародний захист

Залишки затонулого лайнера "Титанік" отримають міжнародний захист від Британії та США для видачі ліцензій на дозвіл на в'їзд на місце катастрофи. Про це повідомляє BBC..

Документ був підписаний, щоб забезпечити збереження і повагу місця, де загинули більше 1500 людей. Підписаний Британією в 2003 році, договір набуває чинності після ратифікації держсекретарем США Майком Помпео в кінці 2019 року.

Додамо, катастрофа пароплава "Титанік" - морська катастрофа, яка сталася в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року в північній частині Атлантичного океану, більш ніж в 600 км на південний схід від канадського острова Ньюфаундленд.

Під час першого рейсу найбільший на той момент океанський лайнер з 2208 людьми на борту по дотичній зіткнувся з айсбергом і отримав серйозні пошкодження обшивки корпусу. Через три години він повністю пішов під воду. Катастрофа забрала життя, за різними даними, від 1495 до 1635 осіб.

Раніше повідомлялось, що копію судна "Титанік", затонулого у 1912 року після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані, планують спустити на воду в 2022 році. Щоб уникнути повторення трагедії, на судні розмістять необхідну кількість рятувальних човнів, а також забезпечать "Титанік II" сучасними системами навігації і радарами.

Нагадаємо, у 2013 році австралійський мільярдер Клайв Палмер оприлюднив креслення океанського лайнера, який мав стати точною копією "Титаніка". Передбачалося, що свій перший круїз "Титанік II" здійснить в 2016 році.