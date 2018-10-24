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Копию "Титаника" пообещали спустить на воду в 2022 году

Новости » Транспорт    24.10.2018 - 21:25
Фото: "Титаник II" (скрин видео - youtube.com.United.Australia.Party)
Фото: "Титаник II" (скрин видео - youtube.com.United.Australia.Party)

Судно получило название "Титаник II", его стоимость составит 500 млн долларов

Копию судна "Титаник", затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году. Об этом сообщили в компании Blue Star Line, которая занимается постройкой, передает РБК-Украина.

Как отмечается, судно получило название "Титаник II", его стоимость составит 500 млн долларов.

Второй "Титаник" сможет перевозить 2,4 тыс. пассажиров, кроме того, на его борту будут находиться 900 членов экипажа.

По словам главы Blue Star Line Клайва Палмера, "Титаник II" повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Как отмечает CNN, чтобы избежать повторения трагедии, на судне разместят необходимое количество спасательных лодок, а также снабдят "Титаник II" современными системами навигации и радарами.

Напомним, в 2013 году австралийский миллиардер Клайв Палмер обнародовал чертежи океанского лайнера, который должен был стать точной копией "Титаника".

Предполагалось, что свой первый круиз "Титаник II" совершит в 2016 году.

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