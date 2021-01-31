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На остановке в Харькове загорелась маршрутка, причины неизвестны

Харьков, Воскресенье 31 января 2021 05:44
На остановке в Харькове загорелась маршрутка, причины неизвестны
Фото: пожар (ГСЧС)
Автор: Даша Харченко

В Харькове на автобусной остановке загорелась маршрутка. Пострадавших не было.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Маршрутный автобус Богдан занялся на остановке на улице Валдайской 30 января в 13 часов.

Пассажиров в салоне не было, водитель вышел из автобуса и вызвал спасателей.

На остановке в Харькове загорелась маршрутка, причины неизвестны

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме для пожилых людей. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщало РБК-Украина, по данному делу задержали четырех человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара и гибели людей.

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