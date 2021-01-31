На зупинці в Харкові спалахнула маршрутка, причини невідомі

Фото: пожежа (ДСНС)

У Харкові на автобусній зупинці спалахнула маршрутка. Постраждалих не було.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Маршрутний автобус Богдан зайнявся на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13-й годині.

Пасажирів у салоні не було, водій вийшов з автобуса та викликав рятувальників.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума збитків установлюються.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.