ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На зупинці в Харкові спалахнула маршрутка, причини невідомі

Харків, Неділя 31 січня 2021 05:44
На зупинці в Харкові спалахнула маршрутка, причини невідомі
Фото: пожежа (ДСНС)
Автор: Даша Харченко

У Харкові на автобусній зупинці спалахнула маршрутка. Постраждалих не було.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Маршрутний автобус Богдан зайнявся на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13-й годині.

Пасажирів у салоні не було, водій вийшов з автобуса та викликав рятувальників.

На зупинці в Харкові спалахнула маршрутка, причини невідомі

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума збитків установлюються.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Харківпожежа

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся