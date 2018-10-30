На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также на остановках будут обязательными ограждения перильного типа

Новые государственные строительные нормы (ГСН), вступившие в силу с 1 сентября 2018 года, содержат норму об обязательном проектировании на остановках защитных ограждающих столбиков от наезда общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

По данным пресс-службы, эта норма касается нового строительства и реконструкции.

Согласно ГСН, также на подъездах к остановкам маршрутного транспорта должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа. Кроме того, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения) и автоматы по продаже билетов.

Как отметили в министерстве, сейчас также рассматривается возможность, чтобы такие столбики на перекрестках подсвечивались красными и зелеными цветами для информирования пешеходов о безопасном переходе дороги.

Напомним, что согласно с новыми Государственными строительными нормами (ГСН) в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.

Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.