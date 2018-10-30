ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду

Новини » Транспорт    30.10.2018 - 11:59
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також на зупинках будуть обов'язковими огорожі перильного типу

Нові державні будівельні норми (ДБН), що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму щодо обов’язкового проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

За даними прес-служби, ця норма стосується нового будівництва та проведення реконструкції.

Згідно з ДБН, також на під’їздах до зупинок маршрутного транспорту мають обов’язково встановлюватися огорожі перильного типу. Крім цього, на зупинках повинні бути передбачені засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом та схемою руху тощо) та автомати з продажу квитків.

Як зазначили у міністерстві, зараз також розглядається можливість, щоб такі стовпчики на перехрестях підсвічувалися червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів про безпечний перехід дороги.

На зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

В Європі забруднення повітря перевищує норми ЄС та ВООЗ У Мінрегіоні підготували нові умови знесення п'ятиповерхівок
Новини України строительствоостановка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся