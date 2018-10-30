На зупинках громадського транспорту встановлять стовпчики від наїзду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також на зупинках будуть обов'язковими огорожі перильного типу

Нові державні будівельні норми (ДБН), що вступили у дію з 1 вересня 2018 року, містять норму щодо обов’язкового проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

За даними прес-служби, ця норма стосується нового будівництва та проведення реконструкції.

Згідно з ДБН, також на під’їздах до зупинок маршрутного транспорту мають обов’язково встановлюватися огорожі перильного типу. Крім цього, на зупинках повинні бути передбачені засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом та схемою руху тощо) та автомати з продажу квитків.

Як зазначили у міністерстві, зараз також розглядається можливість, щоб такі стовпчики на перехрестях підсвічувалися червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів про безпечний перехід дороги.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.