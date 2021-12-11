Остановка заводов Apple и смартфон на новом Snapdragon. Главное из мира технологий

Американская компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad. WhatsApp запустит криптовалютные переводы, а Motorola представила первый смартфон на новейшем чипе Snapdragon.

Apple остановила производство iPhone и iPad

По данным Nikkei Asia, американская компания Apple вместо того, чтобы ударными темпами выпускать смартфоны и планшеты перед Новым годом, остановила производство. Производственные линии в первую неделю октября были остановлены впервые за последние 10 лет, а рабочих отправили отдыхать.

Также сообщается, что Apple не достигла планов по производству iPhone 13 в сентябре и октябре, отстав от графика почти на 20%. По словам источников, компания наверстает упущенное в первой половине 2022 года, а за следующий год планируются рекордные поставки iPhone в количестве 300 млн гаджетов.

WhatsApp запустит криптовалютные переводы

Популярный мессенджер WhatsApp в ближайшее время запустит функцию криптовалютного кошелька, что позволит делать соответствующие переводы. По данным The Verge, на сегодня в США воспользоваться такой возможностью уже может ограниченный круг пользователей.

Перевести токен можно будет прямо во время переписки, для этого нужно нажать на "+" и выбрать "платеж" в появившемся меню. Интегрированный кошелек Novi не будет брать комиссию за переводы.

Первый смартфон на новейшем чипе Snapdragon

Китайская Motorola представила первый смартфон на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 1 - Moto Edge X30. В синтетических тестах данный аппарат набирает свыше одного миллиона баллов и обходит предшественников по производительности.

Также в смартфоне используется оперативная память стандарта LPDDR5 и скоростной накопитель UFS 3.1. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 68-ваттной зарядки.

Экран новинки диагональю 6,7-дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. В дисплей встроена 60-мегапиксельная фронтальная камера с возможностью записи видео в 4K.

В продажу Moto Edge X30 поступит 15 декабря в Китае по цене 502 доллара за версию 8/128 ГБ, 534 доллара за 8/256 ГБ и 565 долларов за 12/256 ГБ. На глобальном рынке модель будет называться Moto Edge 30 Ultra.

Фото: Moto Edge X30 (motorola.com)

Android-игры перенесут на Windows

Компания Google сделала неожиданный анонс, объявив официальный выход Android-игр на Windows. В следующем году для Windows 10 и 11 выпустят приложение Google Play Games. Через него будут распространяться эмулированные Android-игры и Windows-тайтлы.

"Начиная с 2022 года геймеры смогут играть в свои любимые игры из Google Play на большем количестве устройств, легко переключаясь между смартфоном, планшетом, хромбуком, а вскоре и персональным компьютером под управлением Windows. Мы очень рады расширить нашу платформу, чтобы геймеры могли еще больше наслаждаться своими любимыми Android-играми", - говорится в заявлении Google.

Windows 11 замедляет SSD-накопители

Microsoft официально признала наличие проблем с работой SSD на компьютерах с Windows 11. В частности, снижение скорости работы накопителей связано с ошибкой в операциях записи данных, из-за которой ОС производит лишние действия.

Указывается, что сбой возникает в тех случаях, когда включен журнал USN файловой системы NTFS. В компании подчеркивают, что эта опция всегда включена для системного диска. Microsoft уже нашла решение и внесла исправления в состав необязательного обновления KB5007262. Позже оно будет включено в регулярный апдейт.

Для решения проблемы самостоятельно пользователи могут вручную установить обновление KB5007262 через "Центр обновления Windows".

В Европе может появиться конкурент SpaceX

Европейская компания ArianeGroup займется разработкой многоразовой ракеты-носителя. Ожидается, что ее эксплуатация начнется в 2026 году.

"Европа пропустила виток развития многоразовых носителей. Мы отстали от наших американских партнеров, от SpaceX, которая разработала Falcon 9. Это отставание надо наверстать", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Многоразовая ракета под названием "Маиа" будет строиться на заводе ArianeGroup в Верноне.