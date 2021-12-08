Впервые за более чем 10 лет: Apple приостановила сборку iPhone
Фото: компания Apple приостановила сборку iPhone (Getty Images)
Компания Apple в этом году приостановила на несколько дней сборку iPhone и iPad. Это произошло впервые за более чем 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Nikkei Asia.
Причина: нехватка комплектующих и ограничение использования электроэнергии в Китае.
"Из-за ограниченности комплектующих и чипов не было смысла работать сверхурочно в праздничные дни и платить дополнительную зарплату работникам, работающим на сборке", - сообщил собеседник издания.
Отмечается, что после запуска линейки iPhone 13 и новых iPad в сентябре Apple не достигает своих производственных целей на миллионы единиц и не получает миллиарды прибыли.
Ранее сообщалось, что Apple может отказаться от названия MacBook Air.