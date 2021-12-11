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Зупинка заводів Apple та смартфон на новому Snapdragon. Головне зі світу технологій

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Субота 11 грудня 2021 10:30
Зупинка заводів Apple та смартфон на новому Snapdragon. Головне зі світу технологій Фото: Apple зупинила виробництво (Lauren DeCicca / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Американська компанія Apple вперше за 10 років зупинила виробництво iPhone і iPad. WhatsApp запустить криптовалютні перекази, а Motorola представила перший смартфон на новому чіпі Snapdragon.

РБК-Україна зібрало головні новини зі світу технологій.

Apple зупинила виробництво iPhone і iPad

За даними Nikkei Asia, американська компанія Apple замість того, щоб ударними темпами випускати смартфони та планшети перед Новим роком, зупинила виробництво. Виробничі лінії в перший тиждень жовтня були зупинені вперше за останні 10 років, а робітників відправили відпочивати.

Також повідомляється, що Apple не досягла планів з виробництва iPhone 13 у вересні і жовтні, відставши від графіка майже на 20%. За словами джерел, компанія надолужить згаяне в першій половині 2022 року, а за наступний рік плануються рекордні поставки iPhone в кількості 300 млн гаджетів.

WhatsApp запустить криптовалютні перекази

Популярний месенджер WhatsApp найближчим часом запустить функцію кріптовалютного гаманця, що дозволить робити відповідні перекази. За даними The Verge, на сьогодні в США скористатися такою можливістю вже може обмежене коло користувачів.

Перевести токен можна буде прямо під час листування, для цього потрібно натиснути на "+" і вибрати "платіж" в меню, що з'явилося. Інтегрований гаманець Novi не братиме комісію за перекази.

Перший смартфон на новітньому чіпі Snapdragon

Китайська Motorola представила перший смартфон на новому чіпі Snapdragon 8 Gen 1-Moto Edge X30. У синтетичних тестах даний апарат набирає понад один мільйон балів і обходить попередників по продуктивності.

Також в смартфоні використовується оперативна пам'ять стандарту LPDDR5 і швидкісний накопичувач UFS 3.1. За автономність відповідає батарея ємністю 5000 мАг з підтримкою 68-ватної зарядки.

Екран новинки діагоналлю 6,7-дюйма виконаний за технологією AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 144 Гц. У дисплей вбудована 60-мегапіксельна фронтальна камера з можливістю запису відео в 4K.

У продаж Moto Edge X30 надійде 15 грудня в Китаї за ціною 502 долара за версію 8/128 ГБ, 534 долара за 8/256 ГБ і 565 доларів за 12/256 ГБ. На глобальному ринку модель буде називатися Moto Edge 30 Ultra.

Зупинка заводів Apple та смартфон на новому Snapdragon. Головне зі світу технологій

Фото: Moto Edge X30 (motorola.com)

Android-ігри перенесуть на Windows

Компанія Google зробила несподіваний анонс, оголосивши офіційний вихід Android-ігор на Windows. У наступному році для Windows 10 і 11 випустять додаток Google Play Games. Через нього будуть поширюватися емульовані Android-ігри та Windows-тайтли.

"Починаючи з 2022 року геймери зможуть грати в свої улюблені ігри з Google Play на більшій кількості пристроїв, легко перемикаючись між смартфоном, планшетом, хромбуком, а незабаром і персональним комп'ютером під управлінням Windows. Ми дуже раді розширити нашу платформу, щоб геймери могли ще більше насолоджуватися своїми улюбленими Android-іграми", - йдеться в заяві Google.

Windows 11 уповільнює SSD-накопичувачі

Microsoft офіційно визнала наявність проблем з роботою SSD на комп'ютерах з Windows 11. Зокрема, зниження швидкості роботи накопичувачів пов'язано з помилкою в операціях запису даних, через яку ОС виконує зайві дії.

Вказується, що збій виникає в тих випадках, коли включено журнал USN файлової системи NTFS. У компанії підкреслюють, що ця опція завжди включена для системного диска. Microsoft вже знайшла рішення і внесла виправлення до складу необов'язкового оновлення KB5007262. Пізніше воно буде включено в регулярний апдейт.

Для вирішення проблеми самостійно користувачі можуть вручну встановити оновлення KB5007262 через "Центр оновлення Windows".

У Європі може з'явитися конкурент SpaceX

Європейська компанія ArianeGroup займеться розробкою багаторазової ракети-носія. Очікується, що її експлуатація почнеться в 2026 році.

"Європа пропустила виток розвитку багаторазових носіїв. Ми відстали від наших американських партнерів, від SpaceX, яка розробила Falcon 9. Це відставання треба надолужити", - заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Багаторазова ракета під назвою "Маіа" буде будуватися на заводі ArianeGroup у Верноні.

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