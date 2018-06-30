Остановка украинской ГТС существенно повысит риски новых полномасштабных атак РФ, - Парубий

Парубий подчеркнул, что для России газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции

Если будет остановлена ​​украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии в Украине. Об этом заявил глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба украинского парламента.

Так, Парубий в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки принял участие в Международной конференции, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с российской агрессией.

Спикер ВР отметил, что военная составляющая является только одной из составляющих ведения войны РФ против Украины. Он назвал не менее важными информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в самые морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украины, требуя политических воздействий на ситуацию в нашей стране", - напомнил председатель ВР.

Он отметил, что для России газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции. По словам Парубия, "для политического давления на ЕС, для распространения коррупционных схем и для ослабления стран нашего региона" российское руководство продвигает проект газопровода "Nord Stream-2".

"По словам Андрея Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что если будет остановлена ​​украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину", - отмечается в сообщении.

Глава украинского парламента добавил, что "Украина, как никто знает, какая цена энергетической безопасности".

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации (РФ).