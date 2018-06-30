Зупинка української ГТС суттєво підвищить ризики нових повномасштабних атак РФ, - Парубій

Парубій підкреслив, що для Росії газ - це механізм політичного впливу і джерело великої корупції

Якщо буде зупинена українська газотранспортна система, це суттєво підвищить ризики нових повномасштабних атак російської армії в Україні. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає прес-служба українського парламенту.

Так, Парубій у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки взяв участь у Міжнародній конференції, присвяченій обговоренню нагальних питань міжнародної безпеки, пов’язаних з російською агресією.

Спікер ВР зазначив, що мілітарна складова є тільки однією зі складових ведення війни РФ проти України. Він назвав не менш важливими інформаційну складову агресії, економічну, гуманітарну, а також енергетичну складову.

"Двічі, в найбільші морози, Російська Федерація відключала газопостачання Україні, вимагаючи політичних впливів на ситуацію в нашій країні", - нагадав голова ВР.

Він зазначив, що для Росії газ - це механізм політичного впливу і джерело великої корупції. За словами Парубія, "для політичного тиску на ЄС, для поширення корупційних схем і для послаблення країн нашого регіону" російське керівництво просуває проект газогону "Nord Stream-2".

"За словами Андрія Парубія, українські військові експерти переконані, що якщо буде зупинена українська газотранспортна система, це суттєво підвищить ризики нових повномасштабних атак російської армії на Україну", - зазначається у повідомленні.

Голова українського парламенту додав, що "Україна, як ніхто знає, яка ціна енергетичної безпеки".

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів Російської Федерації (РФ).