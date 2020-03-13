Остановка транспорта, режим ЧС и закрытие границ: как Украина живет на карантине

В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом, в связи с чем условия карантина в некоторых регионах ужесточаются. Где вводят дополнительные ограничения, а также все детали текущей ситуации в стране - на РБК-Украина.

В Житомирской области объявили режим ЧС

12 марта стало известно, что коронавирус обнаружен у жительницы города Радомышль на Житомирщине. Пожилую женщину госпитализировали. Контактировавшие с ней люди находятся в обсервации, а местные власти решили ввести в Радомышле режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, с 13 марта была приостановлена работа городского транспорта. Закрылись все городские рынки. На въезде в город установлен пункт контроля для прибывающих и уезжающих из Радомышля. Людям рекомендовали ограничить посещение магазинов, кафе и других общественных заведений.

Ранее в городе закрылись учебные заведения и были отменены массовые мероприятия, в связи с общенациональным карантином.

В Черновцах ужесточили карантин

Второй случай заболевания коронавирусом подтвердился вчера в Черновицкой области у 64-летнего мужчины, супруга которого недавно была в Италии. Областные власти приняли решение усилить карантинный режим в регионе.

Помимо закрытия образовательных заведений, на Буковине прекращена работа спортивных комплексов, бассейнов, бань, развлекательных центров. Чтобы минимизировать тесные контакты с другими людьми, население призывают отказаться от празднования дней рождений и других торжеств в общественных местах.

Закрытие границ рассмотрят на заседании СНБО

Президент Зеленский созвал экстренное совещание СНБО на 13 марта. Во время заседания будет обсуждаться вопрос закрытия границ и меры безопасности для недопущения распространение коронавируса COVID-19 внутри страны.

Кроме того, члены СНБО рассмотрен вопрос остановки авиасообщения между некоторыми странами. На данный момент полеты из Украины уже отменены в несколько городов Италии.

В Украину не будут пропускать жителей оккупированного Донбасса

Закрытие границ также обсуждалось на выездном заседании Кабмина 13 марта. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что на территорию Украины не будут пропускать лиц с регистрацией “Л/ ДНР”. Перечень КПП на границе, которые закроют в связи с угрозой коронавируса, окончательно согласуют во время совещания СНБО.

При этом все украинцы, которые будут возвращаться на территорию страны, смогут проехать.

Из-за коронавируса могут ограничить въезд в Киев

В случае обнаружения коронавирусной инфекции на территории столицы карантинные меры будут существенно усилены. Дополнительные ограничения коснутся запрета на въезд-выезд граждан из Киева и передвижение по городу.

С 12 марта в столице на три недели отменили занятия во всех учебных заведениях. Также в связи с общенациональным карантином было ограничено проведение массовых мероприятий, количеством более 60 участников.

Государственные органы власти в столице продолжают работать, однако для профилактики распространения инфекции на входах в учреждения устанавливают посты медицинской проверки.

Напомним, до 3 апреля был приостановлен прием граждан и ограничен допуск к административным и служебным зданиям Верховной рады. Запрет касается всех лиц, кроме нардепов, их помощников, работников Аппарата парламента и журналистов, прошедших дополнительную аккредитацию.