Остановка НГЗ приведет к реальной опасности в сфере экологии, - нардеп

Во время визита Копытин и Мартиченко осмотрели шламполя и ознакомились с технологическим циклом производства глинозема.

Нардеп убежден, предприятие должно продолжать свою деятельность, ведь оно является бюджетообразующим для Галициновской ОТО.

"Я побывал на предприятии, посмотрел его работу. Считаю, что предприятие должно продолжать свою деятельность, ведь оно является бюджетообразующим для Галициновской ОТО, много жителей этой общины работают на нем. Что касается шламовых полей, то завод инвестирует большие деньги в реконструкцию, что свидетельствует об их безопасности в будущем. Если НГЗ остановится и эти поля станут ничейными, вот тогда мы будем иметь реально большую опасность в сфере экологии", - отметил Копытин.

В то же время по словам Владислава Мартиченко, в этом году экологическая инспекция проводила несколько проверок, их результаты есть в свободном доступе. Последняя проверка была плановой.

"Были некоторые нарушения, некоторые незначительные смешивания бытовых отходов - это, думаю, сугубо человеческий фактор, который на это влияет. Оснований для того, чтобы подавать документы на приостановление предприятия нет", - отметил и.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В НГЗ отмечают, что из-за рейдерской атаки на завод появляется много фейков, поэтому на предприятии просят чиновников лично изучить ситуацию и не допустить остановки предприятия.