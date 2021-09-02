Народний депутат Ігор Копитін разом з в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владиславом Мартиченко відвідали МГЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба заводу у Facebook.
Під час візиту Копитін та Мартиченко оглянули шламполя та ознайомились з технологічним циклом виробництва глинозему.
Нардеп переконаний, підприємство має продовжувати свою діяльність, адже воно є бюджетоутворюючим для Галицинівської ОТГ.
"Я побував на підприємстві, подивився його роботу. Вважаю, що підприємство має продовжувати свою діяльність, адже воно є бюджетоутворюючим для Галицинівської ОТГ, багато мешканців цієї громади працюють на ньому. Що стосується шламових полів, то завод інвестує великі гроші в реконструкцію, що свідчить про їх безпечність у майбутньому. Якщо МГЗ зупиниться і ці поля стануть нічийними, ось тоді ми матимемо реально велику небезпеку у сфері екології", - зазначив Копитін.
Водночас за словами Владислава Мартиченко, цьогоріч екологічна інспекція проводила кілька перевірок, їх результати є у вільному доступі. Остання перевірка була плановою.
"Були деякі порушення, деякі незначні змішування побутових відходів – це, думаю, суто людський фактор, який на це впливає. Підстав для того, щоб подавати документи на призупинення підприємства немає", - зазначив в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
У МГЗ наголошують, що через рейдерську атаку на завод з’являється багато фейків, тож на підприємстві просять можновладців особисто вивчити ситуацію та не допустити зупинки підприємства.
Нагадаємо, раніше у Державній екологічної інспекції Південно-західного округу повідомляли, що на Миколаївському глиноземному заводі не виявлено порушень у частині зберігання відходів червоного шламу, під час скидання технічної води і також не виявлено перевищення норм викидів речовин в атмосферу.
Водночас звинувачення активістів у завданні шкоди довкіллю на МГЗ вважають частиною спланованої рейдерської атаки. Наразі з цього приводу ДБР та Нацполіція розслідує відразу кілька кримінальних проваджень.