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НГЗ сообщил о трех уголовных производствах по давлению на завод

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Николаев, Четверг 05 августа 2021 16:04
НГЗ сообщил о трех уголовных производствах по давлению на завод Фото: НГЗ сообщил о трех уголовных производствах по давлению на завод (uprom.info)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований и полиция расследуют уголовные производства по давлению и рейдерской атаке на Николаевский глиноземный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Действия членов организации "Стоп шлам" полиция квалифицирует по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

"Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом завода, группой лиц сфабриковано документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время ГБР расследует 2 уголовных производства в отношении неправомерных действий должностных лиц Заводского районного суда города Николаева, который решил взыскать с завода более 9 млрд грн компенсации.

Одно производство правоохранители квалифицируют по статьям 376-1 УК "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и 366 УК "Служебный подлог". Оказалось, что должностные лица Заводского районного суда провели распределение дела по иску активистов вопреки требованиям действующего законодательства в нерабочее время и с процессуальными нарушениями.

Еще одно дело расследуется по статье 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением" в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла к производству иск и вынесла решение без уплаты судебного сбора, который должен был быть не менее 92 млн грн.

В НГЗ заметили, что при рассмотрении упомянутых материалов, судья Боброва приняла во внимание откровенно незаконную экспертизу, игнорировала все ходатайства стороны защиты и отказываясь вызвать в суд "пострадавших".

Напомним, ранее юристы Николаевского глиноземного завода получили решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте, что приостановлено свидетельство экспертов, которые насчитали 9,2 млрд грн морального ущерба для ОО "Стоп Шлам".

Согласно тексту документа, эксперты вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов. Также в заключении указано, что эксперты не только не общались с пострадавшими, но и использовали несуществующую методику.

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