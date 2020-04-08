Остановка крупных предприятий из-за карантина приведет к экономической катастрофе, - эксперт

Иллюстративное фото (УНИАН)

Кушнирук отмечает, остановка металлургических предприятий приведет к катастрофическим потерям их доходов и позиций на рынках сбыта

Намерения власти из-за карантина остановить крупные предприятия приведет к социально-экономической катастрофе в стране. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Наша власть вошла в раж карантинно-ограничительных мероприятий и решила не останавливаться. Из разных источников поступает информация, что правительство рассматривает возможность остановки деятельности большинства средних и крупных предприятий. А это уже прямой путь к социально-экономической катастрофе всей страны", - написал Кушнирук.

Эксперт отмечает, подавляющая часть крупных и средних предприятий являются не только главными плательщиками налогов для государственного бюджета, они являются градообразующими для местных общин, и их остановка нарушит экономическую жизнь таких городов. По его мнению, это будет иметь негативные последствия не только для экономики, но и для социальной стабильности в городах.

По его мнению, остановка крупных металлургических предприятий в условиях обвала внешних рынков приведет к катастрофическим потерям их доходов и позиций на рынках сбыта. В свою очередь государство вследствие этого недополучит значительные суммы средств от налогов, а приток валюты существенно уменьшится.

"О прибыли эти предприятия могут забыть. А значит и правительство о поступлении в государственный бюджет от налога на прибыль. Кроме того, такие предприятия являются важными с точки зрения поступлений валютной выручки в страну. В условиях стремительного сокращения переводов иностранной валюты от наших работников мы получим еще и значительное падение экспортной выручки. Соответственно возникает еще большее давление на курс гривны", - написал Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь - экспортно ориентированные отрасли экономики.

По мнению народного депутата от партии "Голос" Леси Василенко временное освобождение бизнеса от платы за землю хозяйствующими объектами до 30 апреля 2020 года, что предусмотрено законом об изменениях в Налоговый кодекс, является минимумом, который можно сделать для помощи предпринимателям в нынешних кризисных условиях.