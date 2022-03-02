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"Остановите войну". Главный раввин Украины обратился к россиянам и евреям РФ

Автор: Юлия Бойко

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман записал обращение из-за войны России против Украины. Он призывает россиян и евреев в Российской Федерации сделать все, чтобы остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Я обращаюсь к раввинам России, евреям России и просто к русским людям с одним посланием. Люди, остановите войну! Не смотрите, что вам говорят по телевидению, там врут вам. Здесь происходят военные преступления. Российская армия, которая била фашистов в 1941-м, сегодня бомбит Киев, мирное население, Харьков, Одессу. Только что был обстрел Бабьего Яра, три ракеты попали туда… Бабий Яр, где лежат 200 тысяч убитых евреев - стариков, женщин и детей", - отметил Асман.

Он отметил, что волонтеры еврейской общины работают по Киеву и Киевской области, несмотря на опасность для жизни.

"Я раввин Украины и я горд, что мне выпала честь спасать людей и быть на стороне света, а не на стороне тех, кто убивает… Дорогие россияне, евреи и русские люди, те, кто не равнодушны, запомните, что тот, кто равнодушен…тот соучастник военного преступления против человечества", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после российского обстрела Бабьего Яра призвал евреев всего мира "кричать об убийствах мирных людей".

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Война России против Украины