"Зупиніть війну". Головний рабин України звернувся до росіян та євреїв РФ



"Я звертаюся до рабинів Росії, євреїв Росії та просто до російських людей з одним посланням. Люди, зупиніть війну! Не дивіться, що вам говорять по телебаченню, там брешуть вам. Тут відбуваються військові злочини. Російська армія, яка била фашистів у 1941-му, сьогодні бомбардує Київ, мирне населення, Харків, Одесу. Щойно був обстріл Бабиного Яру, три ракети потрапили туди... Бабин Яр, де лежать 200 тисяч убитих євреїв - старих, жінок та дітей", - зазначив Асман.

Він зазначив, що волонтери єврейської громади працюють у Києві та Київській області, незважаючи на небезпеку для життя.

"Я рабин України і я гордий, що мені випала честь рятувати людей і бути на боці світла, а не на боці тих, хто вбиває... Дорогі росіяни, євреї та російські люди, ті, хто не байдужі, запам'ятайте, що той, хто байдужий ... той співучасник військового злочину проти людства", - додав він.

