Остановить нелегалов. На укрепление границы с Беларусью выделили еще 175 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил 175 млн гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации социального характера на границе с Беларусью. Государственной пограничной службе из специального фонда будет предоставлено 66,9 млн гривен, Национальной гвардии - 108,1 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации пограничников, значительно усложнилась оперативная обстановка на украинско-белорусском участке границы в пределах Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.
"Возможно совершение противоправных действий гражданами иностранных государств (нелегальными мигрантами), находящихся на территории Республики Беларусь, во время попыток пересечения государственной границы с реальной угрозой вооруженных нападений, захвата и удержания ими учреждений Государственной пограничной службы Украины и других правоохранительных органов", - говорится в документе.
Для непосредственного выполнения задач, связанных с усилением наиболее уязвимых участков границы Украины с Республикой Беларусь с передислокацией из других регионов в первой волне привлечено около 3098 военнослужащих Государственной пограничной службы и 859 военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, привлечено около 390 единиц техники в том числе авиационной.
Во второй и третьей волнах к выполнению задач планируется привлечь Администрацией Государственной пограничной службы 1555 военнослужащих, 193 единицы военной техники, Национальной гвардией 6993 военнослужащих, более 100 единиц военной техники.
Напомним, министр внутренних дел Дениса Монастырский заявил, что для обустройства границы со страной-агрессором Россией и Беларусью надо 17 млрд гривен.