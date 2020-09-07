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Остановились поезда и отменены авиарейсы: на Южную Корею обрушился тайфун

Автор: Инна Собора

Тайфун "Хайшен" приблизился к южному побережью Южной Кореи. Тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час.

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Об этом пишет Reuters.

Тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1 тысячи человек эвакуированы, а более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Министерство безопасности страны добавило, что закрыт въезд в национальные парки и некоторые национальные поезда приостановлены.

Кроме того, в Японии около 440 тысячи домов в юго-западном районе Кюсю остались без электричества в понедельник утром после урагана. 32 человека были ранены, в том числе женщина, которая упала с лестничного пролета в темноте.

В результате тайфуна почти 2 миллионам человек в Японии эвакуировали.

Ранее сообщалось, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны.

Напомним, ранее в Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек.

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Новости Украины тайфунЮжная Корея