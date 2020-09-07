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Зупинилися потяги і скасовані авіарейси: на Південну Корею обрушився тайфун

Автор: Инна Собора

Тайфун "Хайшен" наблизився до південного побережжя Південної Кореї. Тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

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Про це пише Reuters.

Тайфун обрушився на місто Ульсан. Більше 1 тисячі людей евакуйовано, а понад 300 рейсів в 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу, були скасовані. Міністерство безпеки країни додало, що закритий в'їзд в національні парки і деякі національні поїзда призупинені.

Крім того, в Японії близько 440 тисячі будинків в південно-західному районі Кюсю залишилися без електрики в понеділок вранці після урагану. 32 людини були поранені, в тому числі жінка, яка впала з сходового прольоту в темряві.

В результаті тайфуну майже 2 мільйонам чоловік в Японії евакуювали.

Раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри і дощі на півдні країни.

Нагадаємо, раніше в Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

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