За останню добу РФ втратила понад 1200 солдатів і десятки артсистем - Генштаб ЗСУ

Так, лише за останні дні, російські загарбники на фронті втратили 1230 осіб убитими та пораненими.

Загалом загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2025 року на війні проти України становлять близько 988 тисяч 560 осіб.

Також російська армія втратила: