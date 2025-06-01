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За останню добу РФ втратила понад 1200 солдатів і десятки артсистем - Генштаб ЗСУ

Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генштаб ЗСУ обновив дані про втрати Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Так, лише за останні дні, російські загарбники на фронті втратили 1230 осіб убитими та пораненими.

Загалом загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2025 року на війні проти України становлять близько 988 тисяч 560 осіб.

Також російська армія втратила:

  • 10872 (+5) танків;
  • бойових броньованих машин – 22656 (+4);
  • артилерійських систем – 28527 (+52);
  • РСЗВ - 1401 (+1);
  • засобів ППО – 1173 (+0);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151);
  • крилатих ракет - 3268 (+3);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127);
  • спеціальної техніки – 3903 (+1).

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, 31 травня 2025 року російські війська значно активізувалися вдоль усієї лінії фронту. Було зафіксовано 141 бойове зіткнення, численні ракетні авіаудари, а також масове використання дронів-камікадзе.

Найінтенсивнішими у бойових діях за добу виявилися Покровський, Лиманський, Куп'янський, Курський та Торецький напрямки.

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