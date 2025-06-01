За последние сутки РФ потеряла более 1200 солдат и десятки артсистем - Генштаб ВСУ

Так, только за последние дни, российские захватчики на фронте потеряли 1230 человек убитыми и ранеными.

В целом общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года на войне против Украины составляют около 988 тысяч 560 человек.

Также российская армия потеряла: