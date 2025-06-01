За последние сутки РФ потеряла более 1200 солдат и десятки артсистем - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Так, только за последние дни, российские захватчики на фронте потеряли 1230 человек убитыми и ранеными.
В целом общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года на войне против Украины составляют около 988 тысяч 560 человек.
Также российская армия потеряла:
Напомним, 31 мая 2025 года российские войска значительно активизировались вдоль всей линии фронта. Было зафиксировано 141 боевое столкновение, многочисленные ракетные авиаудары, а также массовое использование дронов-камикадзе.
Самыми интенсивными в боевых действиях за сутки оказались Покровское, Лиманское, Купянское, Курское и Торецкое направления.
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