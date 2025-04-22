Остання спроба Трампа? Чи близькі США до угоди про мир в Україні і що задумав Путін

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Якими були перемовини у Парижі та чого очікувати від зустрічі в Лондоні 23 квітня?

Які пропозиції США висувають під час переговорів і чому вони погрожують вийти з процесу?

Чому "великоднє перемир’я Путіна" - це жест не для України, а для Трампа?

Яка позиція України в переговорах і які "червоні лінії" окреслив Київ?

Чи справді Україна розглядає можливість передачі частини територій у межах мирної угоди?

Що означають заяви Путіна про готовність до прямих переговорів і як на це реагує Україна?

Якою була зустрічі у Парижі та чого очікувати від перемовин у Лондоні

Зустріч у Лондоні цієї середи відбудеться між Україною, Великою Британією, Францією та США для обговорення мирного врегулювання війни. Президент Володимир Зеленський, який анонсував зустріч, повідомив, що переговори будуть спрямовані на досягнення безумовного припинення вогню в Україні.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру", - заявив Зеленський, назвавши безумовне припинення вогню першим кроком до миру.

За інформацією джерел РБК-Україна, українську делегацію на цій зустрічі представлятимуть:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони України Рустем Умєров;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

При цьому від США поїдуть до Лондона поїдуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. А з боку європейських країн будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.

Зазначимо, що ця зустріч стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Так, 17 квітня керівник ОП Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з представниками "коаліції рішучих" та США. Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою проводив окремі переговори з Рубіо та Віткоффом. Держсекретар США також зідзвонювався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як дізналося Bloomberg від обізнаних європейських чиновників, під час зустрічі в столиці Франції американці представили європейським союзникам свої пропозиції для завершення війни в Україні. Вони, зокрема, передбачають замороження лінії фронту.

Фото: у Парижі пройшли перемовини, їх назвали "позитивними і конструктивними" (facebook.com/rustemumerov)

За їхніми словами, США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем РФ. Про це зокрема стверджував спецпредставник Трампа Віткофф після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він припустив, що Москва може отримати контроль над деякими регіонами України, але не над усіма.

Крім питання територій, американський план, представлений європейцям, виключає прагнення України до членства в НАТО. Також США пропонують послабити санкції проти Росії, а це потребує прямого залучення Європи, оскільки саме там заморожено більшість активів РФ. Втім, навряд, чи ЄС піде на послаблення цих обмежень.

Один зі співрозмовників Bloomberg зазначив, пропозиції США не стануть остаточним мирним урегулюванням і потребуватимуть обговорення з Києвом. Він також сказав, що європейські союзники не визнають окупованих територій російськими і що гарантії безпеки для забезпечення мирної угоди є важливими.

The Wall Street Journal своєю чергою написало, що США також допустили визнання окупованого Криму російським у рамках мирної угоди. Також команда американського президента запропонувала оголосити "нейтральною" територію навколо Запорізької АЕС та взяти її під свій контроль.

Як пише WSJ, очікується, що Київ відповість на ці пропозиції цього тижня на зустрічі в Лондоні. Пізніше, якщо позиції сторін збігатимуться, пропозиції можуть бути передані Москві.

За словами західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким вимогам Росії. Так, США не визнають російського контролю над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей, але й не вимагає виведення військ РФ звідти.

Західні офіційні особи кажуть, що США також не пропонують обмеження українських сил і не перешкоджають військовій підтримці Заходом Києва, чи розгортанню в Україні європейських військ.

Втім, досі немає рішення щодо того, які види гарантій безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на пропозиції США. Адміністрація Трампа не повідомляла, чи готова вона надати військову підтримку європейським країнам, які планують відправити військовий контингент в Україну в рамках для стримування майбутньої російської агресії.

США тиснуть та погрожують вийти з переговорів

Щоб чинити тиск на Україну та РФ, державний секретар Марко Рубіо заявив у минулу п’ятницю, що американська сторона може вийти з переговорного процесу, зазначає WSJ.

Так, 18 квітня Рубіо заявив, що Штати очікують прогресу щодо досягнення миру в Україні протягом декількох днів, інакше президенту Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не мають сенсу.

"Ми повинні з'ясувати тут зараз, протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі. Тому що якщо це не так, я думаю, що ми просто збираємося рухатися далі", - сказав Рубіо.

Того ж дня, коментуючи слова держсекретаря, Трамп підтвердив, що Сполучені Штати вийдуть з мирних переговорів, якщо одна зі сторін "дуже ускладнить" процес.

Фото: Трамп публічно пригрозив можливістю виходу з мирного процесу щодо України (Getty Images)

Водночас глава Білого дому висловив сподівання, що США "не доведеться цього робити" і додав, що "є хороші шанси" досягнути мирного врегулювання.

"Я знаю, коли люди граються з нами. І я маю бачити ентузіазм у бажанні закінчити це. Мені здається, я бачу його від обох сторін. Ми скоро дізнаємося", - зазначив Трамп.

Axios із посиланням на джерело, близьке до українського уряду, написало, що тиск нібито все ж був спрямований на Україну, а не на Росію. Європейські дипломати заявили, що, мовляв, Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію під час паризьких зустрічей.

При цьому американська сторона не уточнює, як саме виглядатиме їх можливий вихід з переговорів. Держдеп лише наголосив, що бажає "швидкого прогресу".

Навіщо Путіну було потрібне "великоднє перемиря", що пропонує Зеленський

На тлі заяв США про можливий вихід із переговорного процесу Путін, який фактично відкинув пропозиції США про 30-денне перемир'я, яке обговорювалося в Саудівській Аравії, вирішив в односторонньому порядку оголосити про припинення вогню у війні в Україні під час Великодня.

Опівночі на російсько-українському фронті закінчилося оголошене Володимиром Путіним пасхальне перемир'я. Обидві сторони заявили про порушення режиму припинення вогню.

В ніч на понеділок 21 квітня путінське "великоднє перемир'я" закінчилося, за час якого президент Володимир Зеленський опублікував сім звітів, у яких звинувачував РФ у його порушенні. Тільки за неділю війська РФ порушили тишу 2935 разів, загалом вони провели 96 штурмів та 1882 обстріли.

Попри численні порушення росіянами оголошеного ними ж "перемир'я", зниження інтенсивності бойових дій таки відбулося. Якщо протягом 20 квітня Генштаб зафіксував загалом 96 бойових зіткнень, то 21-го їх вже нарахували аж 165. Зеленський визнав, що в неділю на Великдень в Україні не фіксували повітряних тривог і були "деякі ділянки фронту", де тривала тиша.

Однак під час "перемир'я" війська РФ також використали з користю. 66-а окрема механізована бригада ЗСУ зафіксувала розчищення окупантами переправи на річці Чорний Жеребець у Луганській області від знищеної раніше техніки. Ймовірно, переправа активно використовуватиметься надалі, вважає аналітичний проєкт DeepState.

Зауважимо, що за минулі вихідні Зеленський кілька разів пропонував Росії продовжити перемир'я на 30 діб, у тому числі лише в небі. Оскільки, за словами президента України, Росія дотримується перемир'я лише так.

Втім, Путін не дав своїм військам команди на продовження "перемир'я". Вранці у понеділок Міноборони РФ заявило про поновлення так званої "СВО". В першу ніч після "великоднього перемир'я" росіяни випустили по Україні 42 дрони та три ракети. Надалі окупанти продовжують терор українського населення.

Фото: президент Володимир Зеленський запропонував РФ відмовитися від ударів по цивільній інфраструктурі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як зазначив політолог Володимир Фесенко, Путін не збирається робити більш довготривалих пауз. Бо якби збирався, то продовжив би припинення вогню. Тому такі дії диктатора є скоріше імітацією, мовляв "поманив і припинив".

"Це гра під Трампа, переговорний трюк, тактичні дії для того, щоб продемонструвати Трампу, що Путін готовий домовлятися, може домовлятися, але паралельна мета була - підставити українців, дискредитувати українців. Показати, що Путін ніби-то готовий на припинення вогню, а українці ні, не готові цю війну припиняти. В цьому був сенс", - каже Фесенко в коментарі РБК-Україна.

Політолог звернув увагу, що Путін оголосив про "великоднє перемир'я" о 16:45 в суботу і призначив його початок на 18 годину. При тому, що неможливо припинити вогонь за годину.

"Це ж не робиться на раз-два. Якщо відбувається реальне припинення вогню, обидві воюючі сторони заздалегідь, не менш ніж за добу-дві домовляються про припинення вогню. Це не робиться в односторонньому порядку. Тому що неможливо припинити війну в односторонньому порядку", - зазначив Фесенко.

Тому, на думку політолога, це був "безумовно спектакль Путіна, спрямований на Трампа". І невипадково саме великоднє перемир'я, оскільки Трамп дуже хотів отримати припинення вогню до 20 квітня. І не тому, що це Великдень, тому що це рівно 3 місяці президентства Трампа.

"От Путін зробив йому маленький подарунок. Плюс продемонстрував, що він готовий домовлятися про припинення вогню. Для того, щоб Трамп не зірвався з переговорного гачка, Путін і зробив такий жест. Причому я думаю, що вони про це американцям повідомили навіть трохи раніше. Тому це була гра, в першу чергу, зі США. Навіть у РФ писали, що це спектакль для одного глядача у Вашингтоні", - каже Фесенко.

Паралельно, за словами політолога, Кремль це зробив для того, щоб підставити і дискредитувати Україну, мовляв, вона не хоче припинення вогню і так далі". Але Україна своїми діями це нейтралізувала.

"Ми сказали, що ми готові дзеркально припинити. Більше того, ми запропонували продовжити. А Путін не погодився. І тим самим ця гра, яку він почав, вона не дала того результату, на який сподівався Путін", - додає Фесенко.

Інша річ, каже співрозмовник - для Трампа цього достатньо. Експерт припускає, що зараз глава Білого дому почувається більш оптимістично, адже він отримав те що хотів: обидві сторони - і Росія, і Україна відреагували.

"Це перемир'я - воно безумовно було імітацією, переговорним і політичним спектаклем. Воно було частковим, до повного припинення вогню справа не дійшла, на багатьох ділянках фронту були дії, навіть штурмові дії з боку росіян. Але тим не менш, позитивний переговорний ефект від цього перемир'я є", - говорить Фесенко.

Росія захотіла прямих переговорів з Україною

Однак вчора ввечері Путін вперше за час великої війни запропонував прямі переговори з Україною. Як зазначає Reuters, заява російського диктатора відбулася на тлі тиску з боку США, які пригрозили відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто хоч якогось прогресу.

У відповідь на пропозицію Києва утриматися від ударів по цивільних об'єктах Путін заявив, що Росія має "подумати та уважно все оцінити, подивитися на результати".

"З цим потрібно розібратися, це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку", - сказав глава Кремля.

Його прессекретар Дмитро Пєсков згодом уточнив, що російський диктатор мав на увазі саме "переговори та обговорення з українською стороною". Також він натякнув, що Росія хоче, аби Україна зняла заборону на переговори з главою Кремля (Зеленським введено у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним).

"Україна повинна юридично розчистити перешкоди, якщо вона хоче прямих переговорів з РФ", - сказав Пєсков.

Зауважимо, що сам Зеленський під час вчорашнього відеозвернення прямо не відповів на заяви Путіна, але наголосив, що Україна "готова до будь-якої розмови", яка б гарантувала безпеку мирного населення та очікує чіткої відповіді Москви.

Але, як зазначає Фесенко, слова Путіна про нібито готовність до прямих переговорів з Україною не обов'язково можуть вказувати, що йдеться саме про перемовини у форматі Зеленський-Путін.



Фото: Путін вперше за час повномасштабної війни запропонував прямі переговори з Україною (Getty Images)

"Йдеться про необхідність переговорів прямих між Україною та Росією за посередництва США. Тому що про повне припинення вогню треба домовлятися, зокрема за участі військових експертів, там багато технічних питань", - каже Фесенко.

За його словами, чи буде зустріч між Зеленським і Путіним - це залежить від Трампа. Але переговорного сенсу в цьому немає. Бо реальні домовленості мають бути не на найвищому рівні.

"Їх треба узгодити в переговорному процесі, який зараз відбувається. Тому що це міф, що всі питання домовляються на найвищому рівні. Ні, більшість питань обговорюються на рівні реальних перемовників, які займаються технічними переговорами. На найвищих рівнях узгоджуються найбільш складні питання, або щось підписується", - додав Фесенко.

Трамп обіцяє розкрити деталі "мирної угоди" між РФ і Україною

Нагадаємо, що у США заявляли, що хотіли б, аби режим тиші продовжився і після Великодня. Трамп повідомив, що нібито є велика ймовірність, що "українсько-російську угоду" буде укладено цього тижня. Він також додав, що після цього обидві країни "почнуть робити великий бізнес зі США, які процвітають, і зароблять статки".

Крім того, він пообіцяв протягом наступних трьох днів розкрити повні деталі щодо "мирної угоди" між Україною та РФ.

"У нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії", - сказав Трамп 21 квітня журналістам.

Коли у президента США запитали, чи можливе укладення "мирної угоди" цього тижня, він відповів: "Є дуже гарний шанс". Водночас глава Білого дому уникнув відповіді на питання про те, чи можуть США визнати український Крим російським.

Тим часом газета New York Post з посиланням на урядовця адміністрації США також написала, що план Трампа може бути опублікований протягом найближчих трьох днів і він включає розміщення європейських військ в Україні.

"Найскладніше - як виглядають сили безпеки", - сказав чиновник.

Також розглядається питання щодо створення окремих сил для спостереження за припиненням вогню, які будуть виглядати як "спільна комісія" у складі росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО.

Ця комісія спостерігатиме за лінією фронту, щоб гарантувати, що обидві сторони дотримуються режиму припинення вогню. За словами чиновника, США також можуть бути залучені - не як військова сила на місцях, а як фінансова сила, разом з третьою стороною.

Крім того, посадовець сказав, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що [Україна] віддасть її назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] захопили цю землю, і ми ніколи її знову не побачимо", - пояснив чиновник.

"Одна з останніх спроб дійти до компромісу"

Як пояснює РБК-Україна політолог Фесенко, зараз Путін грається в хитру гру, у нього є і стратегія, і тактика переговорів. Для диктатора важливий Трамп. І не через переговори про припинення війни.

"Він хоче домовитись з Трампом про велику оборудку по бізнесу, по геополітиці - от що важливо. Важливо стати з Трампом партнером, важливо зруйнувати єдність з Заходом, важливо через переговори з Трампом скасувати санкції, важливо через зближення з Трампом зменшити залежність від Китаю. Він багато чого може досягнути через переговори з Трампом", - зазначив співрозмовник.

Інша річ - вийде чи не вийде, але тим не менш, такий президент як Трамп - велика нагода для Путіна. Далі такого президента може не бути, тому Путіну скористатися цією нагодою, каже Фесенко.

"Проблема для Путіна в іншому - Трамп хоче, щоби першим було припинення вогню. А для Путіна це менш цікаво, тому що Путін хоче продовження війни проти України, хоче капітуляцію України. І тому він обрав для себе такий варіант. Затягування війни, як і затягування переговорного процесу - це не мета Путіна. Це засіб, інструмент", - підкреслив Фесенко.

Отже, таким чином глава Кремля хоче примусити Трампа, щоб були односторонні поступки для Росії, зокрема по скасуванню санкцій. З іншого боку, щоб був мир на російських умовах, щоб Трамп натиснув на Україну.

"Ми більше залежимо від США. Тому росіяни відвертим текстом кажуть - найлегший спосіб для США закінчити війну - це примусити Україну припинити воювати на російських умовах. І тоді війна швидко завершиться. В цьому полягає стратегія Росії", - акцентує політолог.

Однак є позитивним той факт, що деякі люди в команді Трампа розуміють, що не можна забезпечити мир в Україні таким шляхом. Не може бути мир тільки на російських умовах. І саме тому виникають розбіжності, зависання в переговорному процесі, пояснив співрозмовник.

"Тому зараз буде одна з останніх спроб все-таки вийти до якогось компромісу, до припинення вогню, і для Трампа це бажано зробити до кінця квітня, до того, як будуть відзначати в США 100 днів його президентства", - підсумував Фесенко.