Остання можливість. Реєстрація на НМТ-2025 завершується сьогодні

Сьогодні, 3 квітня, добігає кінця основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році. Тож потенційним вступникам краще не зволікати та встигнути зареєструватись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Українцям розповіли, що для того, аби зареєструватись на НМТ, спершу необхідно створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО (за допомогою спеціального сервісу).
Після цього потрібно виконати в ньому низку дій:
Важливо, що вступник обов'язково повинен натиснути на кнопку "Надіслати на обробку" - щоб регіональний центр оцінювання якості освіти міг опрацювати внесену інформацію.
Інакше людину не буде зареєстровано для участі в НМТ.
В УЦОЯО повідомили, що за результатами оброблення реєстраційних документів вступник/вступниця отримає у персональному кабінеті повідомлення:
Виходячи з цього, після надсилання документів на обробку українцям радять заглядати до персонального кабінету, "щоб не пропустити важливого повідомлення".
Насамкінець в УЦОЯО зауважили, що виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно.
"Якщо ж вступник/вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, - йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", - підсумували в установі.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли про головну відмінність НМТ-2025 від попередніх тестів.
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