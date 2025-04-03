Остання можливість. Реєстрація на НМТ-2025 завершується сьогодні

Як встигнути зареєструватись на НМТ

Українцям розповіли, що для того, аби зареєструватись на НМТ, спершу необхідно створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО (за допомогою спеціального сервісу).

Після цього потрібно виконати в ньому низку дій:

зазначити реєстраційні дані;

вказати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір;

вказати населений пункт в Україні або за кордоном, де учасник планує перебувати в дні проведення НМТ;

вказати мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично - відповідно до способу створення персонального кабінету і внесених реєстраційних даних);

підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти (натиснувши на відповідну кнопку в сервісі).

Важливо, що вступник обов'язково повинен натиснути на кнопку "Надіслати на обробку" - щоб регіональний центр оцінювання якості освіти міг опрацювати внесену інформацію.

Інакше людину не буде зареєстровано для участі в НМТ.

Що робити після подання даних на обробку

В УЦОЯО повідомили, що за результатами оброблення реєстраційних документів вступник/вступниця отримає у персональному кабінеті повідомлення:

або про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року;

або про потребу в доопрацюванні наданої ним/нею інформації та/або копій документів.

Виходячи з цього, після надсилання документів на обробку українцям радять заглядати до персонального кабінету, "щоб не пропустити важливого повідомлення".

Насамкінець в УЦОЯО зауважили, що виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно.

"Якщо ж вступник/вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, - йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", - підсумували в установі.