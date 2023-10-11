Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна

Вчора Зеленський дав інтерв'ю румунському телеканалу Digi24. Журналісти телеканалу запитали в українського президента, коли закінчиться війна Росії проти України, на що той відповів, що цього ніхто не знає. Водночас глава держави зазначив, що зараз Україна увійшла в останній етап війни.

"Це остання частина війни. Це не її середина. Першим етапом була окупація, потім зупинка наступу (військ РФ, - ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський.

Третя фаза стабілізаційних дій

За словами військового експерта Селезньова, наразі дійсно триває третя фаза війни. Першою фазою, як пояснив він, було російське вторгнення, а другою - перехід українських сил в контрнаступ.

"І зараз третя фаза стабілізаційних дій, спрямована на те, щоб максимально зруйнувати ворожий військовий потенціал. Адже де-факто українська армія зараз реалізовує три важливі місії", - пояснив він.

Перша місія, за словами експерта, руйнація бойового потенціалу армії РФ. Друга - збереження життя та здоров'я українських військових шляхом використання доступних ресурсів.

"Третя є похідною від попередніх двох - звільнення наших територій. Важливо, що звільнення територій шляхом втрати величезної кількості особового складу не є раціональним підходом. Раціональний підхід - це досягнути малими зусиллями максимальні результати", - додав він.

Середина війни

Однак, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Коваленка, це ще не останній етап війни, а лише її середина.

"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.

За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.

"А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд", - резюмував експерт.