Останній шлях Папи Франциска. У Ватикані з понтифіком прощаються тисячі вірян (фото, відео)

Сьогодні, 23 квітня, у Ватикані розпочалась урочиста церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з його тілом перенесли до базиліки Святого Петра.
Докладніше про те, що саме відбувається у Ватикані, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
23 квітня - день літургійного спомину святого мученика Юрія, а отже й день іменин Папи Римського Франциска (до обрання головою католицької церкви він мав ім'я Хорхе - Юрій з іспанської).
Саме в цей день відбувся обряд перенесення тіла спочилого понтифіка до базиліки Святого Петра.
Траурна процесія розпочалась від каплиці ватиканського гостьового комплексу "Дім святої Марти" (спорудженого для того, щоб розселяти кардиналів, які прибувають на конклав). Саме там Папа Франциск вирішив залишитися проживати після свого обрання.
Перед входом до будівлі вишикувалися алебардники швейцарської гвардії та сповідники базиліки Святого Петра у традиційному вбранні та із запаленими свічками в руках. Тим часом у каплиці зібралися кардинали.
Окропивши труну з тілом покійного свяченою водою, кардинал Камерленго Кевін Фаррелл звернувся до присутніх з такими словами: "Дорогі браття й сестри! Із великим зворушенням супроводжуємо тлінні останки нашого Папи Франциска до ватиканської базиліки, де він часто здійснював своє служіння як єпископ Церкви Риму та пастир Вселенської Церкви".
Під траурний передзвін та спів псалмів процесія, яку очолили кардинали, вирушила до площі Святого Петра та далі - до базиліки Святого Петра.
У ній взяли участь близько 80 кардиналів і патріархів, єпископи, священики, черниці, миряни.
На площі перед базилікою провести Франциска в останній путь зібрались понад 20 тисяч вірян.
Прибуття труни з тілом Папи вони привітали щирими оплесками.
Процесійна хода завершилася перед головним вівтарем храму, а церемонія - літургією, після якої присутні на заході віддали шану покійному.
Базиліка Святого Петра буде відчиненою для вірян впродовж трьох днів:
Це дасть змогу попрощатись із Папою Франциском всім охочим.
У суботу, 26 квітня, відбудеться похорон понтифіка.
Церемонію відслужать на площі Святого Петра, звідки Папа Франциск здійснить "останню прощу" до базиліки Пресвятої Марії (саме там "його тіло залишиться на вічний спочинок у надії воскресіння").
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер зранку Світлого понеділка - 21 квітня 2025 року - у віці 88 років. Він був 266-м главою Римсько-католицької церкви та обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
Згодом ми розповідали, хто може стати наступним понтифіком, а також де поховають Папу Франциска й що відомо про цю процедуру.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Vatican News, YouTube-канали Vatican News і Diario AS.
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