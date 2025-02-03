Останній шанс подати заявку на "тисячу Зеленського": точні терміни і чи буде податок

Як отримати допомогу

Допомогу можна отримати через три основні канали:

"Дія" - цифровий канал для отримання коштів.

- цифровий канал для отримання коштів. "Укрпошта" - офлайн виплати через пошту.

- офлайн виплати через пошту. Банки-партнери - офлайн виплати через банки.

Перевірка інформації про перебування заявників на території України буде обов'язковою умовою для отримання виплат.

Хто може отримати допомогу

Програма охоплює не тільки дорослих, а й дітей, незалежно від віку. Один з батьків може подати заявку через "Дію" на свій рахунок. Законні опікуни неповнолітніх також можуть подати заявку через банківські установи.

Для осіб без ідентифікаційного коду (РНОКПП) або старше 65 років, які не користуються "Дією", допомогу можна отримати через банки-партнери програми. Пенсіонери та люди з інвалідністю, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати кошти через цей канал.

Як витратити кошти

Отримані 1000 гривень можна витратити на:

оплату комунальних та медичних послуг,

придбання ліків,

оплату навчання та книг,

транспорт, мобільний зв'язок, страхування,

донати на підтримку ЗСУ,

покупку військових облігацій.

Зняття готівки з картки "Національний кешбек" неможливе. Для тих, хто отримує допомогу через "Укрпошту", кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків або товарів українського виробництва.