Последний шанс подать заявку на "тысячу Зеленского": точные сроки и будет ли налог

Как получить помощь

Помощь можно получить через три основных канала:

"Дія" - цифровой канал для получения средств.

- цифровой канал для получения средств. "Укрпочта" - офлайн выплаты через почту.

- офлайн выплаты через почту. Банки-партнеры - офлайн выплаты через банки.

Проверка информации о пребывании заявителей на территории Украины будет обязательным условием для получения выплат.

Кто может получить помощь

Программа охватывает не только взрослых, но и детей, независимо от возраста. Один из родителей может подать заявку через "Дію" на свой счет. Законные опекуны несовершеннолетних также могут подать заявку через банковские учреждения.

Для лиц без идентификационного кода (РНОКПП) или старше 65 лет, которые не пользуются "Дією", помощь можно получить через банки-партнеры программы. Пенсионеры и люди с инвалидностью, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить средства через этот канал.

Как потратить средства

Полученные 1000 гривен можно потратить на:

оплату коммунальных и медицинских услуг,

приобретение лекарств,

оплату обучения и книг,

транспорт, мобильную связь, страхование,

донаты на поддержку ВСУ,

покупку военных облигаций.

Снятие наличных с карты "Национальный кэшбек" невозможно. Для тех, кто получает помощь через "Укрпочту", средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств или товаров украинского производства.