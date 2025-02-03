Последний шанс подать заявку на "тысячу Зеленского": точные сроки и будет ли налог

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимней еПоддержки", в рамках которой граждане могут получить единоразовую помощь в размере 1000 гривен. Заявки принимаются до 28 февраля 2025 года, и никаких налогов на полученную сумму не будет начисляться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Помощь можно получить через три основных канала:
Проверка информации о пребывании заявителей на территории Украины будет обязательным условием для получения выплат.
Программа охватывает не только взрослых, но и детей, независимо от возраста. Один из родителей может подать заявку через "Дію" на свой счет. Законные опекуны несовершеннолетних также могут подать заявку через банковские учреждения.
Для лиц без идентификационного кода (РНОКПП) или старше 65 лет, которые не пользуются "Дією", помощь можно получить через банки-партнеры программы. Пенсионеры и люди с инвалидностью, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить средства через этот канал.
Полученные 1000 гривен можно потратить на:
Снятие наличных с карты "Национальный кэшбек" невозможно. Для тех, кто получает помощь через "Укрпочту", средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств или товаров украинского производства.
Напомним, что программой "Зимняя еПоддержка" на получение средств уже подались в "Дії" почти половина пользователей приложения.