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За останній рік війни в Україні загинули 68 рятувальників

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Понеділок 20 березня 2023 02:46
За останній рік війни в Україні загинули 68 рятувальників Фото: з лютого 2022 року в Україні загинули 68 рятувальників (t.me/dsns.telegram)
Автор: Антон Малиновський

З 24 лютого 2022 року в Україні загинули 68 рятувальників, а ще п’ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходяться в полоні росіян.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ під час телемарафону.

Крім загиблих, зараз підрозділи ДСНС нараховують 201 пораненого співробітника.

"Під час проведення евакуаційних заходів, якими ми займалися спільно з поліцією, зокрема в Ірпені, Бучі, Маріуполі й на території Запорізької області, нас брали у полон, у нас забирали техніку, обстрілювали її", - розповів він.

Крук наголосив, що співробітники ДСНС підпадають під захист Женевської конвенції.

Нагадаємо, що 13 березня в Херсонській області четверо піротехніків ДСНС підірвались на міні.

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