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За последний год войны в Украине погибли 68 спасателей

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Понедельник 20 марта 2023 02:46
За последний год войны в Украине погибли 68 спасателей Фото: с февраля 2022 года в Украине погибли 68 спасателей (t.me/dsns.telegram)
Автор: Антон Малиновский

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли 68 спасателей, а еще пятеро сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находятся в плену россиян.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время телемарафона.

Кроме погибших, в настоящее время подразделения ГСЧС насчитывают 201 раненого сотрудника.

"При проведении эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее", - рассказал он.

Крук подчеркнул, что сотрудники ГСЧС подпадают под защиту Женевской конвенции.

Напомним, что 13 марта в Херсонской области четверо пиротехников ГСЧС взорвались на мини.

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