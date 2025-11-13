Останній пенні: як США наслідують Україну та припиняють випуск монет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Рішення ухвалене після розпорядження президента Дональда Трампа, який наказав припинити карбування одноцентових монет. Офіційна церемонія штампування останнього набору пенні відбулася 12 листопада на Монетному дворі у Філадельфії за участю міністра фінансів США Брендона Біча.

Посадовець заявив, що припинення випуску монет дозволить платникам податків щороку заощаджувати близько 56 мільйонів доларів на виробничих витратах. За його словами, вартість виготовлення пенні давно перевищує її номінал, а попит на монету постійно знижується. Водночас Біч наголосив, що пенні залишаються законним платіжним засобом — нині в обігу перебуває понад 300 мільярдів таких монет.

«Ми не позбавляємося від пенні, ми просто припиняємо її виробництво», — підкреслив міністр.

Однак у роздрібній торгівлі виникла стурбованість. Деякі магазини вже стикаються з дефіцитом монет і змушені округляти ціни під час готівкових розрахунків. Представники галузі закликали Конгрес ухвалити закон, який дозволить офіційно округлювати вартість покупок до найближчого нікеля (5 центів), щоб уникнути плутанини.

Остання подібна подія відбулася у США понад півтора століття тому — у 1857 році, коли країна відмовилася від монети в півцента. Символічно, що на пенні зображений президент Авраам Лінкольн, який, як зазначив заступник міністра фінансів Дерек Тойрер, «завжди був уважним до кожного центу».

Остання партія пенні, викарбувана для пам’яті, буде продана з аукціону, а виручені кошти спрямують до загального фонду Казначейства США.