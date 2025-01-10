Останній пакет від адміністрації Байдена та нові правила військового обліку: новини за 9 січня

Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів, розповів глава Пентагону Ллойд Остін.

За словами Остіна, допомога включає в себе додаткові ракети для української ППО, більше снарядів і більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

Уперше без ТЦК і жінкам за бажанням. Як зміняться правила військового обліку в Україні

Верховна Рада схвалила низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік, зокрема жінок, і деяких інших моментів.

РБК-Україна наводить розбір законопроєкту №12076.

Байден введе нові санкції проти Москви до приходу Трампа, - Reuters

Президент Джо Байден цього тижня оголосить про нові санкції, спрямовані проти економіки Росії. Їх буде запроваджено в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду, повідомляє Reuters.

Як розповів виданню американський чиновник, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

Я роблю все, щоб завершити цю війну з гідністю цього року, - Зеленський

Україна робить усе можливе для того, щоб закінчити війну цього року. Припинення війни є спільною метою України та її партнерів, а не Росії, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі повинні пам'ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - сказав Зеленський на "Рамштайні".

Очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня, - Леммі

Обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про те, що він зможе завершити війну Росії проти України за день. Його очікування зсунулися в бік Великодня, заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

У Раді відповіли, чи можуть 17-річних хлопців оштрафувати за непостановку на облік

В Україні 17-річних хлопців, які не стали на військовий облік вчасно, штрафуватимуть. Розмір штрафу становить 17 тисяч гривень.