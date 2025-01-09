Байден запровадить нові санкції проти Москви до приходу Трампа, - Reuters

Президент Джо Байден цього тижня оголосить про нові санкції, спрямовані проти економіки Росії. Їх буде запроваджено в рамках заходів зі зміцнення військових можливостей Києва до вступу Дональда Трампа на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

Ці кроки робляться на тлі того, що адміністрація Байдена також готує нову військову допомогу Україні в розмірі 500 млн доларів, яка повинна включати ракети ППО, боєприпаси класу "повітря-земля" і допоміжне обладнання для винищувачів F-16, повідомив американський чиновник.

Повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому 20 січня породило розмови про дипломатичне врегулювання, яке покладе край вторгненню Москви, але також викликало в Києві побоювання, що швидкий мир може обійтися дорого.

Радники Трампа висунули пропозиції щодо припинення війни, які фактично призвели б до передачі значної частини країни Росії в осяжному майбутньому.

Помічники Байдена кажуть, що хочуть поставити Україну в найвигідніше становище на полі бою, щоб отримати важелі впливу для можливих переговорів із Росією цього року.

Допомога Вашингтона

Американський чиновник сказав, що більшу частину зброї та боєприпасів, обіцяних Україні, доставили, а решта в дорозі. Критичні запаси боєприпасів України зараз у хорошому стані, додав чиновник.

Уряд президента України Володимира Зеленського регулярно наполягав на більшій підтримці озброєннями, ніж Байден спочатку був готовий запропонувати, але зрештою зробив, що призвело до напружених приватних зустрічей за такими темами, як танки Abrams, винищувачі F-16 і ракетні системи ATACMS більшої дальності.

Американський чиновник заявив, що жоден із цих кроків не приніс Україні серйозних результатів на полі бою.

За словами американського чиновника, Україні можуть знадобитися безпекові зобов'язання, включно з потенційним членством у НАТО, щоб відбити майбутній російський напад після мирних переговорів.

Тим часом американські військові чиновники вивчають північнокорейські операції у війні, щоб оцінити, як вони можуть впоратися з будь-яким конфліктом в Азії. Передбачається, що тисячі північнокорейських солдатів підтримують росіян у війні з Україною.

За словами чиновника, Сполучені Штати, ймовірно, також введуть санкції проти більшої кількості китайських компаній за їхні спроби підтримати Росію.