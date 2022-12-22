Останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, ситуація в столиці найскладніша, - Міненерго

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація", - заявив Галущенко.

За його словами, енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується.

Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.

"Атака української енергосистеми - це спланована Росією операція, на планування якої витрачено точно не менше місяця. Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і наносять нові удари. Проте наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики", - наголосив міністр енергетики.