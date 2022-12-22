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Останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, ситуація в столиці найскладніша, - Міненерго

Фото: через атаку дронів по Києву та області 19 січня постраждали двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Юлія Бойко

Остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень і ситуація в столиці найбільш складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка Forbes.

"У понеділок були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація", - заявив Галущенко.

За його словами, енергетики працюють день і ніч і поступово ситуація в столиці покращується.

Галущенко наголосив, що Україна проходить те, що жодна країна не проходила.

"Атака української енергосистеми - це спланована Росією операція, на планування якої витрачено точно не менше місяця. Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і наносять нові удари. Проте наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики", - наголосив міністр енергетики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід з найскладнішого блекауту можливий протягом від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, що ворожі обстріли минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

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