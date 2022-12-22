Последний обстрел Киева привел к серьезным разрушениям, ситуация в столице самая сложная, - Минэнерго

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация", - заявил Галущенко.

По его словам, энергетики работают день и ночь и постепенно ситуация в столице улучшается.

Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, что ни одна страна не проходила.

"Атака украинской энергосистемы - это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не меньше месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары. Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики", - подчеркнул министр энергетики.