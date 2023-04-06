За останній місяць РФ вивела техніку із місць зберігання поблизу Джанкоя (супутникові знімки)

За останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз знімків Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня, аналітиком відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.

На знімках також можна побачити обладнання та оборонні споруди, які побудовані недалеко від Медведівки. За словами аналітика, російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.

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