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За останній місяць РФ вивела техніку із місць зберігання поблизу Джанкоя (супутникові знімки)

Фото: за останній місяць РФ вивела техніку із місць зберігання поблизу Джанкоя (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз знімків Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня, аналітиком відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у Twitter.

На знімках також можна побачити обладнання та оборонні споруди, які побудовані недалеко від Медведівки. За словами аналітика, російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Нагадаємо, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.

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