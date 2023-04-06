За останній місяць РФ вивела техніку із місць зберігання поблизу Джанкоя (супутникові знімки)

За останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз знімків Maxar, зроблених з 11 лютого по 16 березня, аналітиком відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком.
"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у Twitter.
На знімках також можна побачити обладнання та оборонні споруди, які побудовані недалеко від Медведівки. За словами аналітика, російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.
Нагадаємо, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.
При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.
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