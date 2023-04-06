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За последний месяц РФ вывела технику с мест хранения вблизи Джанкоя (спутниковые снимки)

Фото: за последний месяц РФ вывела технику с мест хранения вблизи Джанкоя (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ снимков Maxar, сделанных с 11 февраля по 16 марта, аналитиком отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африком.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в Twitter.

На снимках также можно увидеть оборудование и оборонные сооружения, которые построены недалеко от Медведевки. По словам аналитика, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

Напомним. 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.

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