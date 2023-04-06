За последний месяц РФ вывела технику с мест хранения вблизи Джанкоя (спутниковые снимки)

За последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ снимков Maxar, сделанных с 11 февраля по 16 марта, аналитиком отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африком.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в Twitter. На снимках также можно увидеть оборудование и оборонные сооружения, которые построены недалеко от Медведевки. По словам аналитика, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.