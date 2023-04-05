Последний шаг. Правительство Финляндии приняло постановление о вступлении в НАТО

Финляндия завершила процесс вступление в НАТО. Правительство страны ввело в действие договор с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Финляндии.

Принятым постановлением правительство Финляндии ввело в действие Североатлантический договор с изменениями, протоколами о присоединении и актом вступления в силу положений законодательного характера НАТО.

Этот документ завершает вступление Финляндии в НАТО на национальном уровне. Теперь Североатлантический договор интегрируется в финское законодательство.

Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.