ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последний шаг. Правительство Финляндии приняло постановление о вступлении в НАТО

Новина українською →
Хельсинки, Среда 05 апреля 2023 14:44
Последний шаг. Правительство Финляндии приняло постановление о вступлении в НАТО Фото: Финляндия ввела в действие договор о вступлении в НАТО (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия завершила процесс вступление в НАТО. Правительство страны ввело в действие договор с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Финляндии.

Принятым постановлением правительство Финляндии ввело в действие Североатлантический договор с изменениями, протоколами о присоединении и актом вступления в силу положений законодательного характера НАТО.

Этот документ завершает вступление Финляндии в НАТО на национальном уровне. Теперь Североатлантический договор интегрируется в финское законодательство.

Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине