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Останній дзвоник у Києві: коли завершиться навчання та видадуть документи

Фото: Останній дзвоник у школах Києва пролунає наприкінці травня (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У школах Києва готуються до завершення навчального року. 30 травня у всіх навчальних закладах пролунає Останній дзвоник, а в червні - видадуть документи про освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За повідомленням КМДА, у травні для учнів 11-х класів київських шкіл запропонують альтернативні моделі навчання. З огляду на виклики воєнного стану, випускникам запропонують індивідуалізовано-груповий підхід замість звичайних уроків. Це дасть їм змогу глибше опрацювати вибрані предмети.

Після Останнього дзвоника у школах Києва заняття повністю не закінчаться, оскільки заплановані компенсаторні заняття.

"Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10-х класів", - розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також для учнів будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики із "Захисту України", тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки та кібербезпеки.

Видача документів

Видача документів про освіту відбудеться з урахуванням безпекової ситуації. Свідоцтва видаватимуть по черзі відповідно до такого графіка:

  • з 2 до 6 червня - свідоцтво про здобуття початкової освіти; 
  • з 11 до 14 червня - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; 
  • з 18 до 21 червня - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Літні канікули 2025

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2025 році літні канікули для українських школярів офіційно почнуться з 1 липня.

Згідно з постановою Кабінету міністрів Україні №841 навчальний рік офіційно завершується 30 червня 2025 року. Водночас більшість шкіл планують провести останній дзвоник уже наприкінці травня - 30 або 31 числа. Після цього учні продовжать навчання, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути чи епідемії.

При цьому у Міносвіти наголосили, що дати літніх канікул є рекомендованими, і кожна школа може самостійно встановлювати графік відпочинку. Рішення ухвалюється педагогічною радою закладу з урахуванням безпекової ситуації та навчального навантаження.

Новий навчальний рік орієнтовно розпочнеться 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.

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Київостанній дзвоникШкола