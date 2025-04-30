Останній дзвоник у Києві: коли завершиться навчання та видадуть документи

За повідомленням КМДА, у травні для учнів 11-х класів київських шкіл запропонують альтернативні моделі навчання. З огляду на виклики воєнного стану, випускникам запропонують індивідуалізовано-груповий підхід замість звичайних уроків. Це дасть їм змогу глибше опрацювати вибрані предмети.

Після Останнього дзвоника у школах Києва заняття повністю не закінчаться, оскільки заплановані компенсаторні заняття.

"Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10-х класів", - розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також для учнів будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики із "Захисту України", тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки та кібербезпеки.

Видача документів

Видача документів про освіту відбудеться з урахуванням безпекової ситуації. Свідоцтва видаватимуть по черзі відповідно до такого графіка: