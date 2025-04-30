Последний звонок в Киеве: когда закончится учеба и выдадут документы

По сообщению КГГА, в мае для учеников 11-х классов киевских школ предложат альтернативные модели обучения. Учитывая вызовы военного положения, выпускникам предложат индивидуализированно-групповой подход вместо обычных уроков. Это позволит им глубже проработать выбранные предметы.

После Последнего звонка в школах Киева занятия полностью не закончатся, поскольку запланированы компенсаторные занятия.

"После последних звонков, в период с 31 мая по 30 июня учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учащихся 1-10-х классов", - рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также для учеников будут организованы летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по "Защите Украины", тренинги по тактической медицине, безопасности жизнедеятельности, минной безопасности и кибербезопасности.

Выдача документов

Выдача документов об образовании состоится с учетом ситуации с безопасностью. Свидетельства будут выдавать по очереди в соответствии с таким графиком: