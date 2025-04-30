Последний звонок в Киеве: когда закончится учеба и выдадут документы

В школах Киева готовятся к завершению учебного года. 30 мая во всех учебных заведениях прозвучит Последний звонок, а в июне - выдадут документы об образовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
По сообщению КГГА, в мае для учеников 11-х классов киевских школ предложат альтернативные модели обучения. Учитывая вызовы военного положения, выпускникам предложат индивидуализированно-групповой подход вместо обычных уроков. Это позволит им глубже проработать выбранные предметы.
После Последнего звонка в школах Киева занятия полностью не закончатся, поскольку запланированы компенсаторные занятия.
"После последних звонков, в период с 31 мая по 30 июня учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учащихся 1-10-х классов", - рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Также для учеников будут организованы летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по "Защите Украины", тренинги по тактической медицине, безопасности жизнедеятельности, минной безопасности и кибербезопасности.
Выдача документов об образовании состоится с учетом ситуации с безопасностью. Свидетельства будут выдавать по очереди в соответствии с таким графиком:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году летние каникулы для украинских школьников официально начнутся с 1 июля.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №841 учебный год официально завершается 30 июня 2025 года. В то же время большинство школ планируют провести последний звонок уже в конце мая - 30 или 31 числа. После этого ученики продолжат обучение, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов или эпидемий.
При этом в Минобразования отметили, что даты летних каникул являются рекомендованными, и каждая школа может самостоятельно устанавливать график отдыха. Решение принимается педагогическим советом учреждения с учетом ситуации с безопасностью и учебной нагрузки.
Новый учебный год ориентировочно начнется 1 сентября 2025 года, которое приходится на понедельник.
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