Останні морози перед весною? Синоптик назвала дату значного потепління

Морози вночі та прохолодний день

Найближчої ночі на півночі, місцями в центральних областях і подекуди на Одещині температура повітря становитиме від -9 до -12 градусів. На решті території очікується від -4 до -9 градусів, а на півдні та Закарпатті - близько нуля.

Вдень у четвер максимальна температура повітря становитиме -2 градуси, на півночі місцями до -7. У південних областях, на південному заході та південному сході прогнозується від -1 до +3 градусів, у Криму - від +4 до +7 градусів.



Сильний вітер і опади

У південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Найближчої ночі опади у вигляді снігу та мокрого снігу затримаються на Лівобережжі України, тоді як вдень у більшості регіонів істотних опадів не передбачається.

Лише на сході та північному сході можливий невеликий сніг, однак до вечора і там встановиться суха погода.

Погода у Києві

У Києві в ніч на 19 лютого очікується сніг, вдень - без опадів. Вітер буде північно-західний, рвучкий. Температура повітря становитиме близько -10 градусів уночі та близько -5 градусів вдень. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

За прогнозом синоптика, вже з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.