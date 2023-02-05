За останні два дні в австрійських Альпах під лавинами загинули 8 осіб

Як зазначає видання, лише сьогодні, 5 лютого, в Тіролі було виявлено п’ятеро загиблих. У Східному Тіролі снігоочисну машину занесло снігом, водій загинув. Руйнівна лавина зійшла також в Ецталі.

Крім того, тривали пошуки трьох людей, які потрапили під лавину в інших районах, але всіх вдалося знайти лише мертвими. У суботу в Санкт-Антон-ам-Арльберзі двоє людей потрапили під снігову плиту, а також у Каунерберзі (район Ландек) - на гірськолижному курорті.

У неділю, близько 10:30, також повідомлялося про сходження лавини в Ленгенфельді в Ецталі, чоловік був потрапив під лавину в районі Гейгенкамм. Попри швидку допомогу, любитель зимових видів спорту помер опівдні.