За последние два дня в австрийских Альпах под лавинами погибли 8 человек

Как отмечает издание, только сегодня, 5 февраля, в Тироле были обнаружены пятеро погибших. В Восточном Тироле снегоочистительную машину занесло снегом, водитель погиб. Разрушительная лавина сошла также в Эцтали.

Кроме того, продолжались поиски трех попавших под лавину в других районах, но всех удалось найти только мертвыми. В субботу в Санкт-Антон-ам-Арльберге два человека попали под снежную плиту, а также в Каунерберге (район Ландек) - на горнолыжном курорте.

В воскресенье, около 10:30, также сообщалось о сходе лавины в Ленгенфельде в Эцтали, мужчина попал под лавину в районе Гейгенкамма. Несмотря на оперативную помощь, любитель зимних видов спорта умер в полдень.